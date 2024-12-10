Брусникина поставит в МХТ им. Чехова спектакль «Двадцать дней без войны»

Гости из зарубежных стран посетили кинопарк в составе делегации Московской международной недели креа...
Проект получил название «Небриллиантовая рука».
В рамках фестиваля состоялось 13 творческих встреч с писателями и аниматорами.
Выставка откроется 13 декабря в Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул» в рам...
Премьера спектакля по одноименной повести Константина Симонова будет приурочена к 9 мая.
Гости из зарубежных стран посетили кинопарк в составе делегации Московской международной недели креа...
Проект получил название «Небриллиантовая рука».
В рамках фестиваля состоялось 13 творческих встреч с писателями и аниматорами.
Выставка откроется 13 декабря в Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул» в рам...
Премьера спектакля по одноименной повести Константина Симонова будет приурочена к 9 мая.
В Российской государственной детской библиотеке открылась выставка иллюстраций «Сказки на новый лад»...
Торжественная церемония состоится 11 декабря в Атриуме Большого театра России.
Стартует праздничная программа 14 декабря и будет включать экскурсии, выступления артистов, квесты, ...
Портрет «Персидки» является этюдом к одному из самых узнаваемых полотен художника — «Садко в подводн...
Выставка откроется 19 декабря и станет продолжением выставочного цикла, посвященного столетиям худож...
В Маскате пройдет серия мероприятий проекта «Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на п...
В издание включены исследования археолога, нумизмата, кандидата исторических наук Евгения Туровского...
Проект реализуют Государственный музейно-выставочный центр «Росфото» и Хабаровский краевой музей име...
В экспозицию войдут более 150 работ профессиональных ювелиров со всей России и других стран.
Открытая премьера документального фильма прошла в Центре культуры и отдыха «Победа».
В программу смотра вошли триллер «Изоляция», психологическая драма «Хранитель формулы», драмы «Воскр...
События пройдут в Филармонии имени Дмитрия Шостаковича и в Мариинском театре.
Об этом сообщил вице-премьер республики Лариса Толстыкина.
Церемония награждения лауреатов прошла в Московском концертном зале «Зарядье».
Премьера сериала состоится 28 декабря.
10.12.2024