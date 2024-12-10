Брусникина поставит в МХТ им. Чехова спектакль «Двадцать дней без войны»

Главный режиссер Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Марина Брусникина поставит спектакль «Двадцать дней без войны» в МХТ имени А. П. Чехова.



Премьера спектакля по одноименной повести Константина Симонова будет приурочена к 9 мая, рассказала постановщик в интервью каналу «Россия-24».



«К 9 мая в Московском Художественном театре, моем родном, где я провела много времени, Константин Юрьевич Хабенский уже предложил мне сделать сценарий «Двадцать дней без войны». Вот этот сценарий Константина Симонова», — рассказала Брусникина.



По словам Брусникиной, само название постановки, как и фильм «Двадцать дней без войны» Алексея Германа являются «культовыми».









Фото: АГН "Москва"