Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днем добровольца

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила граждан с Международным днем добровольца.



«Этот праздник объединяет всех, кто своей энергией и добротой делает мир лучше. Вы бескорыстно посвящаете время и силы служению обществу. Особые слова признательности адресую волонтерам культуры. Благодаря вашему труду сохраняются памятники искусства, оживают традиции, проходят масштабные события, которые вдохновляют миллионы людей. Вы даете возможность многим лучше узнать нашу историю, почувствовать себя частью чего-то большего», — сказала глава Минкультуры.



Глава ведомства отметила, что участие добровольцев в жизни театров, музеев, библиотеки других учреждений культуры невозможно переоценить.



«Вы показываете миру, что культура — это не просто наследие, а живая связь поколений, источник силы. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и новых достижений. Пусть ваша самоотверженность продолжает служить примером для всех нас!», — указано в сообщении.









Фото: пресс-служба Минкультуры России