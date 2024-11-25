Кинофестиваль «Дорогами памяти и славы» стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся кинофестиваль «Дорогами памяти и славы», который проходит в рамках Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Публике представили серию документальных фильмов, основанных на воспоминаниях свидетелей фашистских преступлений против человечества и многолетних исследованиях трагических событий Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.





На церемонии открытия фестиваля председатель Молодежного клуба Российского исторического общества Иван Кулаков подчеркнул важность науки как опоры для исторической памяти. Он отметил, что образы и ассоциации, связанные с Великой Отечественной войной, геноцидом и преступлениями против мирного населения, должны основываться на документальных данных, проверенных профессиональными историками.





Фильмы, такие как «Без срока давности. Невидимый фронт», «Без срока давности. Сожженные заживо», «Без срока давности. Брянский Бухенвальд», «Без срока давности. По долгу памяти» и «Без срока давности. Разлученные войной», черпают свои сюжеты из фондовых документов и архивных записей территорий, оккупированных немецкими войсками во время войны. Завершит фестиваль показ художественного фильма «Нюрнберг».





Директор Смоленского государственного музея-заповедника Тамара Орлова отметила, что жители Смоленской области пережили невообразимые ужасы. Она добавила, что изучение исторических эпизодов открывает новые аспекты, о которых ранее не знали, и подчеркнула важность проводимой работы для каждого человека.





Форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» проходит в главном штабе Эрмитажа с 25 по 26 ноября и включает масштабную интерактивную выставку архивных документов о нацистских преступлениях, собранных за пять лет существования проекта «Без срока давности».









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