Студенты МФТИ создали сервис для преобразования аудио в ноты

В Московском физико-техническом институте разработали приложение Audio2MIDI, которое с помощью искусственного интеллекта превращает аудиозаписи в нотные партитуры, сообщает «Культуромания».





Сервис обеспечивает высокую точность преобразования, включая сложные полифонические композиции, что делает его полезным для музыкантов и композиторов. Пользователи могут мгновенно получать ноты, например, для исполнения произведений на фортепиано.





Разработку возглавил студент МФТИ Дмитрий Протасов, победитель грантового конкурса российского фонда «Содействие инновациям». По его словам, этот инструмент упрощает создание музыкальных аранжировок, делая их доступными для людей с любым уровнем музыкального слуха.





Кроме того, сервис может использоваться в юриспруденции для анализа музыкальных произведений на предмет плагиата. На данный момент доступ к приложению предоставляется бесплатно.









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