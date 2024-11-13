Объявлены лауреаты конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение»

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей V Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Итоги конкурса подвели на ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.



В этом году на рассмотрение жюри поступило всего 423 работы из 89 регионов страны. Победителями конкурса объявлены: в номинации «Лучшая пресс-служба библиотеки» — МБУ «Централизованная библиотечная система города Губкинского» в Ямало-Ненецком автономном округе.



В категории «Библиотека как бренд» победителем стала МБУК «Центральная городская библиотека» Нижнего Тагила.



В номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях» победа досталась ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека».



В категории «Продвижение семейного проекта библиотеки» — Детской библиотеке № 156 ГБУК города Москвы «Объединение культурных центров Южного административного округа».





Специальный приз жюри вручен МКУК «Централизованная городская библиотечная система» (Астраханская область).





Фото: пресс-служба Минкультуры России