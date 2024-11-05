ГАБТ представит в Петербурге возобновленный балет «Ромео и Джульетта»

В Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) представят возобновленный балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева.



Спектакль в постановке Леонида Лавровского представят с 6 по 9 ноября в Мариинском-2.



В театре рассказали, что постановка вернулась в репертуар Большого театра в апреле 2024 года.



Главные партии исполнят 6 ноября — Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко; 7 ноября — Анастасия Сташкевич и Макар Михалкин; 8 ноября — Светлана Захарова и Артемий Беляков; 9 ноября в 12:00 — Элеонора Севенард и Денис Родькин; 9 ноября в 19:00 — Ева Сергеенкова и Артем Овчаренко.



«Знаменитый спектакль Леонида Лавровского шел на сцене Большого театра долгие годы, во время первых больших гастролей в Лондоне в 1956 году он потряс английских зрителей и обрел всемирную славу», — рассказали в театре.









Фото: газета "Культура"