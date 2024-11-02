В Петербурге почтут память народного артиста СССР Юрия Темирканова

В день памяти Юрия Темирканова, более 35 лет руководившего Петербургской филармонией, в Большом зале филармонии прозвучат произведения Шуберта, Шумана и Брамса. В программе также запланирована фотовыставка с портретами маэстро, сообщает ТАСС.





Концерт памяти прославленного советского и российского дирижера пройдет 2 ноября в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.





В Большом зале Заслуженный коллектив России под руководством народного артиста России Николая Алексеева исполнит сочинения Шуберта, Шумана и Брамса. Сольные партии исполнит пианистка Елизавета Леонская, которая неоднократно выступала с Юрием Темиркановым на международных сценах.





Дополнительно в Малом зале филармонии откроется выставка фотографий «Юрий Темирканов. Мгновения...», где представят портреты маэстро, сделанные в 1970-е годы Валерием Плотниковым, а также работы фотохудожников Валентина Барановского, Павла Маркина, Виктора Самсонова и Анны Флегонтовой. В рамках выставки состоится встреча с народным артистом России Львом Клычковым, концертмейстером Заслуженного коллектива России.





Юрий Темирканов, народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга, скончался 2 ноября 2023 года.









Фото: скриншот Youtube