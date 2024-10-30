В КЗ Зарядье пройдут концерты в честь 90-летия со дня рождения Шнитке

В ноябре исполнится 90 лет со дня рождения знаменитого композитора Альфреда Шнитке. Шнитке оставил глубокий след в музыкальной культуре, создав множество произведений в различных жанрах, включая оперы, балеты, симфонии и камерную музыку. Особое внимание композитор уделил созданию музыки для кинофильмов и театральных спектаклей.





В преддверии юбилея Зал Зарядье подготовил насыщенную программу концертов, посвященных наследию Шнитке.





3 ноября Государственная академическая симфоническая капелла России под дирижированием Валерия Полянского исполнит оперу «Джезуальдо» в концертном формате. Заказ на эту оперу поступил от Венской оперы, а сюжет основан на трагических событиях из жизни итальянского композитора XVI века Карло Джезуальдо, князя Венозы. Премьера произведения состоялась в Вене в 1995 году и получила огромный успех. Российская премьера прошла в 2000 году под руководством Валерия Полянского, уже после смерти Шнитке.





Перед началом концерта профессор Московской консерватории Юрий Каспаров проведет лекцию о оперном творчестве композитора.





23 ноября в Зале Зарядье прозвучит «Сюита в старинном стиле» в исполнении Михаила Дзюдзе и Вероники Прадед, а также произведения Гречанинова, Войтика и Прокофьева, адаптированные для балалайки-контрабаса и цимбал.





26 ноября зрителей ждёт концерт с музыкой из фильмов Шнитке и симфонией Dixi грузинского композитора Гии Канчели. На сцену поднимутся Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, которую возглавляет Геннадий Дмитряк.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва