Жена Ливанова опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья

30.10.2024

Жена Ливанова опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья
Супруга народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова Елена Ливанова опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья артиста, передает ТАСС.

«Это неправда. Кто из СМИ занимается этими бесконечными сообщениями, я не знаю, но это неправда», — приводит агентство слова Ливановой.

Жена артиста сообщила, что сейчас Василий Ливанов восстанавливается после болезни и чувствует себя неплохо.

Василий Ливанов был госпитализирован 3 октября. Ряд СМИ сообщили о том, что артист перенес инсульт и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.


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