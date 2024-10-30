Жена Ливанова опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья

«Это неправда. Кто из СМИ занимается этими бесконечными сообщениями, я не знаю, но это неправда», — приводит агентство слова Ливановой.Жена артиста сообщила, что сейчас Василий Ливанов восстанавливается после болезни и чувствует себя неплохо.Василий Ливанов был госпитализирован 3 октября. Ряд СМИ сообщили о том, что артист перенес инсульт и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.