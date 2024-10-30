Жена Ливанова опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья

По словам супруги артиста, Ливанов восстанавливается после перенесенного заболевания.
Организатором проекта выступает Росконцерт.
После утверждения документации начнутся восстановительные работы.
Об этом рассказала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева.
Проект посвящен выдающимся отечественным ученым и инженерам-изобретателям.
По словам супруги артиста, Ливанов восстанавливается после перенесенного заболевания.
Организатором проекта выступает Росконцерт.
После утверждения документации начнутся восстановительные работы.
Об этом рассказала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева.
Проект посвящен выдающимся отечественным ученым и инженерам-изобретателям.
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30.10.2024