В Китае завершились гастроли балетной труппы Мариинского театра, передает Министерство культуры России в Telegram.



Сообщается, что гастроли российского коллектива прошли с огромным успехом.



В Китае в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая труппа представила шедевры своего репертуара — «Ромео и Джульетту» Прокофьева и «Баядерку» Минкуса. Главные партии в постановках исполнили ведущие артисты балетной труппы Виктория Терешкина, Рената Шакирова, Оксана Скорик, Надежда Батоева, Кимин Ким и другие. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.



«Очень приятно, что нам удалось показать вживую все эти спектакли, потому что театральное искусство — это в первую очередь обмен эмоциями, и китайская публика приняла нас очень тепло», — отметил художественный руководитель труппы Андриан Фадеев.



Гастроли балетной труппы прошли в Пекине, Наньчане и Шанхае. В рамках тура состоялось 13 выступлений, а также гала-концерт балета.









Фото: t.me/mincultrussia