Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в «Сколково» в 2025 году

В 2025 году в «Сколково» откроется первый в России кластер видеоигр и анимации.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



Резидентами кластера станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии. Ожидается, что кластер станет постоянной площадкой для общения представителей индустрии и позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности.



Для молодых специалистов будет работать образовательная площадка, будет вестись работа по экспорту видеоигр московских разработчиков за рубеж.



Ранее сообщалось о том, что рост вклада креативных индустрий в экономику Москвы вырос за два года на 35%. Налоговые поступления компаний сферы креативных индустрий составили в 2023 году 392, 3 млрд рублей.









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