Собянин отметил рост доходов Москвы от креативных индустрий

Вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



Сообщается, что налоговые поступления компаний сферы в 2023 году составили 392,3 млрд рублей.



«Основа роста креативной экономики столицы — это кадры. Только за последний год количество занятых в сфере увеличилось на рекордные 12%. Город создал целую систему поддержки креативных предпринимателей. Для них действует ряд инструментов для запуска своего дела, продвижения продукции и выхода на рынки России и других государств», — указано в сообщении.



Отмечается, что в столице свыше 10 программ-акселераторов организует Агентство креативных индустрий. В их числе «Фабрика дизайна», «Дизайн-цех», «Киношоурум», «Арт-сезоны», проект «ПРО. Креатус».









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