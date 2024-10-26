В Санкт-Петербурге стартует XXIV Международная неделя консерваторий

XXIV Международная неделя консерваторий пройдет с 28 октября по 5 ноября на различных площадках города с участием музыкальных учебных заведений из России, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Сербии, Узбекистана, а также приглашенных артистов из Армении, Венгрии и Ливана.





Праздничное открытие пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.





Директор фестиваля Лидия Волчек сообщила на пресс-конференции, что ежегодное событие привлекает как молодых музыкантов, так и опытных профессионалов, а также расширяет студенческую аудиторию.





«Наша международная программа подтверждает статус, который гордо несет фестиваль, оставляя за собой право представлять музыкальную культуру из разных регионов мира», — цитирует Лидию Волчек ТАСС





На открытии состоится церемония вручения диплома и мантии новому почетному профессору Санкт-Петербургской консерватории. В рамках фестиваля запланированы две мировые премьеры. В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа будет представлено совместное произведение петербургских композиторов Антона Танонова и Сергея Екимова «Сказание о Козьме Минине и граде Нижнем Новгороде», а кантата «Китайская лучезарность» композитора Ян Цзиньпэна будет исполнена в честь 75-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.





В рамках «Хоровых академий» в зале Капеллы выступят коллективы из Москвы, Нижнего Новгорода и Государственный камерный хор Армении, исполняя произведения юбиляров 2024 года, включая творчество армянского композитора Тиграна Мансуряна. Проект «Классика — Этно — XXI» в Эрмитажном театре представят ансамбль народных инструментов из Узбекистана и солисты Оркестра русских народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории.





Впервые в Петербурге на сцене Большого итальянского просвета Эрмитажа выступят дирижер Мишель Эль Мурр, сопрано Надин Нассар и тенор Элия Франсис из Ливана. Концерт «Фестивальный джаз» проведет основатель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин.





Новая инициатива фестиваля — «Фестивальная деловая площадка», которая включает «Форум молодежных идей», направленный на разработку и представление музыкальных событий с участием менеджеров учреждений культуры. Студенты консерватории и творческих вузов смогут проявить свои организаторские способности, а также примут участие в создании «Волонтерского клуба Санкт-Петербургской консерватории».









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