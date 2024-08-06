Участники «Пушкинской карты» смогут искать культурные мероприятия с помощью чат-бота

Учебный профиль «Сферум» в VK-мессенджере представил новый чат-бот, который поможет школьникам и учителям быстро находить информацию о культурных событиях, таких как спектакли, концерты, кино и выставки, в рамках программы «Пушкинская карта».





Для начала работы с чат-ботом пользователям достаточно открыть его и указать свое местоположение. Это позволит системе предложить мероприятия, которые проходят в нужном регионе. Чат-бот предоставит актуальный список событий на ближайшие дни, а также возможность перейти на сайт для покупки билетов по «Пушкинской карте». В случае отсутствия подходящих мероприятий бот предложит альтернативные варианты.





Чат-бот использует технологии искусственного интеллекта и способен запоминать предпочтения пользователей. При нажатии кнопки «мне нравится» он будет формировать подборки с учетом ранее указанных интересов. Инструмент окажется полезным как для учащихся в возрасте 14-22 лет, так и для педагогов, желающих организовать совместный досуг со своими учениками.





Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, отметил, что команда постоянно совершенствует «Сферум» в соответствии с запросами пользователей. Он добавил, что запуск чат-бота «Пушкинской карты» предоставит возможность находить интересные культурные события не только в родном городе, но и во время поездок по России.









Фото: предоставлено пресс-службой VK