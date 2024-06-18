Актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов частично признал вину в разбое. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.





По данным ТАСС, актер отверг обвинение в убийстве организованной группой. В правоохранительных органах уточнили, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.





«В рамках расследования уголовного дела в отношении Базанова и других фигурантов, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое. Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве», — говорится в сообщении.





Следствие ужесточило обвинение всем фигурантам уголовного дела, вменив им и убийство. Один из них дал против Базанова признательные показания и назвал актера организатором убийства организованной группой.





Согласно версии следствия, актер входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москвы. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили 900 тысяч долларов. По данным ГСУ СК по столице, в ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов, включая Базанова, подтвердилась благодаря показаниям свидетелей, опознаниям, очным ставкам и результатам судебных экспертиз.









Фото: АГН Москва