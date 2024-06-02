II Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется оперой «Борис Годунов»

02.06.2024

II Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется оперой «Борис Годунов»
На открытии второго Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» будет представлена опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов». Заглавную роль исполнит заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, сообщает ТАСС.

В спектакле также примут участие Алексей Тихомиров (Пимен), Игорь Морозов (Самозванец), Евгений Акимов (князь Василий Шуйский) и другие солисты.

В постановке задействованы Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей», Большой детский хор им. В.С. Попова и Московский государственный симфонический оркестр. 

За дирижерский пульт встанет Иван Рудин. Опера будет представлена в оригинальной версии, задуманной композитором, без поздних дополнений, таких как любовная линия и сцена под Кромами.


Фото: Pixabay.com