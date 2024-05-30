Скончалась театральный критик историк Инна Соловьева

На 97-м году жизни скончалась театральный критик, историк Школы-студии МХАТ Инна Соловьева.



О кончине Соловьевой говорится в Telegram-канале театра.



«На 97-м году жизни не стало Инны Натановны Соловьевой, выдающегося критика, историка театра, главы научно-исследовательского сектора Школы-студии МХАТ, человека, между именем которого и понятием "Московский художественный театр" можно поставить знак равенства», — указано в сообщении.



Инна Соловьева родилась в 1927 году, окончила театроведческий факультет и аспирантуру ГИТИСа. Соловьева написала монографии «Немирович-Данченко», «К. С. Станиславский», преподавала историю русского театра в Школе-студии МХАТ, вела мастерскую театральной критики в ГИТИСе. Инна Соловьева удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Александра Невского.









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