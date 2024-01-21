В Мурманске открылась выставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда

В пространстве «Культурно-выставочный центр Русского музея» (отдел Мурманского областного художественного музея) открылась выставка «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941–1944», сообщает официальный сайт Минкультуры России.





Эта выставка — часть историко-реставрационного проекта «Военная летопись филармонии», который реализуют Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича. Также на выставке представлены экспонаты из Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ, Государственного музея музыкального и театрального искусства и Центрального государственного архива литературы и искусства.





Уникальные артефакты из фондов ведущих отечественных музеев и архивов, материалы личных коллекций расскажут посетителям о культурной жизни осажденного Ленинграда.

Подлинные произведения искусства в сочетании с мультимедийной визуализацией позволят прочувствовать историческую эпоху, помогут осознать цену «Ленинградской Победы» и самоотверженность людей — состава филармонии и Ленинградского радиокомитета, чье творчество и неоценимый вклад в духовную жизнь блокадного города помогли ему выстоять «всем смертям назло».





Выставка будет работать до 3 марта 2024 года.









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