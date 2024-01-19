В Петербурге состоится концерт «Посвящение» в честь 80-летия полного освобождения от блокады

Концерт «Посвящение» к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится в БДТ имени Товстоногова 27 января. Инициаторами мероприятия выступили народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Владимир Спиваков, передает пресс-служба театра.





На концерте выступят камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Спивакова, а также сопрано Лилит Давтян и виолончелистка Полина Тхай.





«Идея концерта «Посвящение» принадлежит Владимиру Спивакову и Алисе Фрейндлих, для которых тема блокады неразрывно связана с историей семьи и личными воспоминаниями о тяжелейших испытаниях», — уточнили в пресс-службе БДТ.





Зрители услышат Камерную симфонию «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Шостаковича, «Элегию» Исаака Шварца из фильма «Станционный смотритель», «Ноктюрн» Петра Чайковского, Финал Симфонии № 29 ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта, «Танго» Альфреда Шнитке, романсы Сергея Рахманинова. Музыка будет дополнять живые свидетельства о блокаде, строки дневниковых записей ленинградцев, включая артистов БДТ, оставшихся в те времена в городе.









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