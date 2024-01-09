Спектакль Бурятского театра «Эреэхэн» признали «Оперой года»

Авторы национальной газеты «Музыкальное обозрение» в итогах 2023 года назвали спектакль «Эреэхэн» «Оперой года». Такие данные опубликованы в рейтинге самых заметных премьерных постановок в музыкальном мире России.





Премьера национальной оперы Баира Дондокова «Эреэхэн» прошла 21 и 22 ноября 2023 года. Спектакль приурочен к празднованию 100-летию Бурятии. Постановка создана при поддержке Министерства культуры России и минкультуры республики.





В основе сюжета – пьеса «Ехэ Удаган Абжаа», автором которой является выдающийся бурятский писатель, ученый и общественный деятель Базар Барадин. Произведение повествует о приеме царем Петром I в Москве в 1703 году представителей бурятских родов. Встреча стала значительной вехой в истории республики.





В рейтинге также опубликованы коллективы, для которых 2023 год выдался «самым плодотворным». Так, по версии «Музыкального обозрения», этот статус заслужили Большой театр, московский театр «Новая опера», Пермский, Нижегородский, Бурятский театры оперы и балета.









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