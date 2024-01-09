Театр Вахтангова привез в Сургут «Снежную Королеву» перед Рождеством

09.01.2024

Театр Вахтангова привез в Сургут «Снежную Королеву» перед Рождеством
Жители и гости Сургута увидели «Снежную Королеву» в исполнении артистов Театра имени Вахтангова. Московский коллектив сыграл спектакль 6 января.

Постановку показали на сцене Сургутского государственного университета. Зрителям представили знаменитую сказку Андерсена с современными мотивами.

Артисты взаимодействовали с залом, а зрители ощущали причастность к истории, что позволило сохранить активный интерес на протяжении всего спектакля, пишет Ugra.news.ru.

Главные роли исполнили заслуженные артисты РФ Андрей Зарецкий, Александр Рыщенков, Ольга Чиповская и Оксана Шевченко. Постановщиком выступил Геннадий Куро.


Фото: Pixabay.com