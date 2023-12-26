Британский актер сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин умер на 88-м году жизни

Звезда сериалов «Доктор Кто» и «Ферма Эммердейл» Ричард Франклин умер в возрасте 87 лет. Об этом информирует Dailу Mail.





О смерти Франклина стало известно от драматурга, журналиста и театрального режиссера Лиама Раддена. В соцсетях он опубликовал сообщение в связи с кончиной актера, переданное его семьей.





«Ричард мирно скончался во сне», — написал Радден.





Поклонникам сериала «Доктор Кто» Франклин знаком благодаря роли капитана Майка Йейтса, который повлялся в сезонах с 1971-го по 1974 год. Позднее он несколько раз повторял этот образ на телевидении, в спин-оффах. За свою карьеру актер также принял участие в съемках «Шоу Миллисент Мартин», «Маленьких женщин», «Следопытов», «Азартного человека» и других. Франклин написал книгу «Лесная мудрость» и романы о вселенной сериала «Доктор Кто».









Фото: YouTube