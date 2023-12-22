Скончался основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук.



О кончине худрука сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.





Александр Левенбук скончался на 91-м году жизни.



Театр «Шалом» ведет свою историю с 1921 года. Это единственный профессиональный еврейский театр в России. Александр Левенбук был назначен художественным руководителем театра-студии в 1987 году. В 1988-м театр был переименован в Московский еврейский театр «Шалом».



С 2021 года художественным руководителем театра является Олег Липовецкий.









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