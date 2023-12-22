Скончался основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

22.12.2023
Скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук.
О кончине худрука сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Александр Левенбук скончался на 91-м году жизни.
Театр «Шалом» ведет свою историю с 1921 года. Это единственный профессиональный еврейский театр в России. Александр Левенбук был назначен художественным руководителем театра-студии в 1987 году. В 1988-м театр был переименован в Московский еврейский театр «Шалом».
С 2021 года художественным руководителем театра является Олег Липовецкий.
Фото: Pixabay.com