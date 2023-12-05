В Эрмитаже спасли кота из воздуховодов гардероба

Кот в Государственном Эрмитаже оказался на свободе после полуторамесячного пребывания в воздуховодах гардероба. Об этом сообщила группа «Кошкиспас».





Спасатели поделились итогами операции по вызволению усатого жителя музея. К ним обратились хранительницы эрмитажных котов. Житель воздуховода спокойно гулял по первому этажу, его фиксировали охранные датчики.





Кошачий аромат попадал в помещения, и сотрудники музея попытались поймать кота самостоятельно. Однако после неудачных попыток им пришлось обратиться к специалистам по спасению животных.





Спасатели поймали кота с помощью сачка, когда пушистый забился в угол гардероба, покинув убежище. Операция заняла три дня. Теперь статус усатого посетителя может измениться. Нового питомца пообещали причислить к официальному отряду эрмитажных котов.









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