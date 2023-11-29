Скончался российский кинокритик Андрей Шемякин

Скончался российский киновед, кинокритик, режиссер документальных фильмов Андрей Шемякин, передает пресс-служба Союза кинематографистов России.



Андрей Шемякин умер на 69-м году жизни.



«Андрея Шемякина не стало. Прощание пройдет 1 декабря в Доме кино в 11 часов», — говорится в сообщении.



Андрей Шемякин родился 12 января 1955 года в Вильнюсе. Окончил в Москве отделение филфака МГУ, учился в аспирантуре Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН (ИМЛИ).



Шемякин является автором более тысячи публикаций в газетах, журналах, сборниках. С 2003 года Андрей Шемякин был автором и ведущим программы «Документальная камера» на телеканале «Культура».









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