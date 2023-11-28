Около 150 артистов стали участниками фестиваля «ВолгаЦиркФест» в Саратовской области

28.11.2023

Около 150 артистов стали участниками фестиваля «ВолгаЦиркФест» в Саратовской области
Почти 150 артистов из 22 регионов России стали участниками фестиваля-конкурса любительского циркового искусства «ВолгаЦиркФест». Об этом рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Всероссийский фестиваль-конкурс впервые стартовал в Марксе. Инициатором мероприятия выступил Государственный российский дом народного творчества имени Поленова. Минкультуры Саратовской области поддержало эту идею.

«И мы рады принимать фестиваль в Марксе, ведь именно здесь расположено уникальное учреждение культуры - центр циркового искусства «Цирк «Арт-Алле»», — отметила Наталия Щелканова в беседе с ТАСС.

По ее словам, центр был адаптирован современным оборудованием под такие «любительские коллективы с прекрасной базой». Соорганизатором фестиваля стал Центр народного творчества имени Руслановой.

Мероприятие продлится до 1 декабря. Участниками фестиваля станут 147 артистов. Акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры и представители других видов циркового искусства покажут свои номера.


Фото: Pixabay.com