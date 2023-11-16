Российский этнографический музей будет сотрудничать с галереей Узбекистана

Российский этнографический музей (РЭМ) и Галерея изобразительных искусств Узбекистана будут сотрудничать в области научного изучения культурного наследия. Такое соглашение подписали директоры учреждений Юлия Купина и Камола Акилова.





Документ был подписан на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.





«Как для Узбекистана, так и для России с живыми традициями наших стран сегодня важна актуализация через современное искусство и креативные индустрии, поэтому нам интересны подходы друг друга в этой области, и мы будем искать точки соприкосновения», — поделилась Купина с ТАСС





По ее словам, Российскому этнографическому музею важно, что республика, как и Дом народного творчества, проводит серьезную научную работу и изучает наследие. В собрании РЭМ есть узбекские коллекции. Купина назвала это общим культурным наследием. Российская сторона хотела бы изучать их и интерпретировать. Еще один документ закрепил планы сотрудничества РЭМ и Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.









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