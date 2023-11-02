Худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов ушел из жизни в 84 года

02.11.2023
Дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов ушел из жизни в 84 года. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.
Напомним, Юрий Темирканов был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Петербургской филармонии с 1988 года.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Темирканов осуществил не одну запись со своим оркестром, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. Стоит отметить, что все балеты Игоря Стравинского и все симфонии Петра Чайковского записаны лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением российского дирижера.
Фото: YouTube