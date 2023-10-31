Касабланка и Уарзазат попали в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

Касабланка и Уарзазат стали новыми членами Сети творческих городов ЮНЕСКО. Об этом информирует агентство Maghreb Arabe Press.





Касабланка вошла в список ЮНЕСКО в категории «Цифровое искусство». Город удостоился этого благодаря успешной реализации нескольких проектов в соответствующей области.





Южный Уарзазат, который считается кинематографической столицей Марокко, попал в число участников Сети творческих городов в категории «Кино». Зарубежные режиссеры и продюсеры не одно десятилетие ценят его естественные декорации: старинные крепости, древние кварталы и природные ландшафты.





«Города, входящие в нашу Сеть творческих городов, находятся на переднем краю доступа к культуре и мобилизации творческих возможностей для повышения устойчивости и городского развития», — заявил гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.





Сеть основана в 2004 году для содействия сотрудничеству между городами, определившими творчество как стратегический фактор устойчивого развития.









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