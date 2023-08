Вокалистка ABBA впервые за 10 лет выпустила сольную песню

Певица Агнета Фельтског выпустила первый за десять лет сольный сингл Where Do We Go From Here, что в переводе означает «Куда мы пойдем отсюда». Песня должна войти в ее альбом A+.





Одна из вокалисток знаменитой шведской группы ABBA заново записала свою пластинку A, которая вышла в 2013 году. 73-летняя певица сочла новую работу «свежей и современной». По словам Фельтског, перезапись получилась «лучше, чем она себе это представляла».





Певица призналась CNN, что идея перевыпустить пластику пришла спонтанно. Исполнительница работала над альбомом с автором песен и продюсером Йоргеном Элофссоном.





«Я люблю музыку, она всегда в моем сердце. Я живу и сплю с музыкой», — добавила Фельтског.





Вокалистка уточнила, что ей было очень приятно снова услышать свое творение на радио.





Релиз переиздания лучших песен ABBA запланирован на 23 сентября. Он посвящен 30-летнему юбилею пластинки Gold.









Фото: YouTube