Вокалистка ABBA впервые за 10 лет выпустила сольную песню

31.08.2023

Вокалистка ABBA впервые за 10 лет выпустила сольную песню
Певица Агнета Фельтског выпустила первый за десять лет сольный сингл Where Do We Go From Here, что в переводе означает «Куда мы пойдем отсюда». Песня должна войти в ее альбом A+.

Одна из вокалисток знаменитой шведской группы ABBA заново записала свою пластинку A, которая вышла в 2013 году. 73-летняя певица сочла новую работу «свежей и современной». По словам Фельтског, перезапись получилась «лучше, чем она себе это представляла».

Певица призналась CNN, что идея перевыпустить пластику пришла спонтанно. Исполнительница работала над альбомом с автором песен и продюсером Йоргеном Элофссоном.

«Я люблю музыку, она всегда в моем сердце. Я живу и сплю с музыкой», — добавила Фельтског.

Вокалистка уточнила, что ей было очень приятно снова услышать свое творение на радио.

Релиз переиздания лучших песен ABBA запланирован на 23 сентября. Он посвящен 30-летнему юбилею пластинки Gold.


Фото: YouTube