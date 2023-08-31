Малый театр откроет новую сценплощадку в Москве

31.08.2023
Государственный академический Малый театр планирует открыть новую сценическую площадку. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель художественного руководителя по творческим вопросам Алексей Дубровский.
Представитель Малого театра отметил, что первый спектакль на новой сценической площадке будет поставлен в течение этого сезона.
«Как раз спектакль «Бесприданница» состоится на этой сцене», — констатировал Дубровский.
По его словам, новая площадка на Серпуховской — продолжение здания филиала театра на Большой Ордынке, уже выходящее на Садовое кольцо. Она может вместить в себя 120 человек. Дубровский полагает, что на этой площадке также будут проходить творческие встречи и вечера.
Фото: Малый театр, «Летят журавли» / YouTube