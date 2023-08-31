Владимир Мишарин возглавит премию «Золотая маска»

Бывший руководитель Академического русского театра драмы имени Константинова в Йошкар-Оле Владимир Мишарин возглавит «Золотую маску». Об этом сообщили на сайте Союза театральных деятелей России.





Новая исполнительная дирекция премии и фестиваля «Золотая маска» займется подготовкой и проведением мероприятия уже в этом году.





Владимир Мишарин работает театральным управленцем с 1992 года. В прошлом он был главой Екатеринбургского дома актера. С 2010 до 2019 года являлся генеральным директором инновационного Сочинского концертно-филармонического объединения. С декабря 2021-го до конца 2022-го Мишарин находился на посту директора Академического русского театра драмы имени Константинова в Йошкар-Оле.









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