Владимир Путин поприветствовал участников концерта «День знаний со звездами в Кремле»

Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме обратился к участникам концерта «День знаний со звездами в Кремле». Текст сообщения опубликован на сайте администрации главы государства.





Российский лидер отметил, что праздничный концерт является одним из наиболее ярких культурных событий, приуроченных к началу учебного года.





«Отрадно, что ваш проект успешно развивается, обогащается интересными идеями и задумками, вовлекает в свой круг новых участников и на протяжении уже пяти лет пользуется заслуженным признанием», — говорится в тексте послания.





Президент также напомнил, что на сцену Государственного Кремлевского дворца снова выйдут известные звезды эстрады и молодые талантливые исполнители со всех уголков России. Речь идет о победителях Всероссийского детско-юношеского марафона «МузЛето». Владимир Путин уверен, что концерт пройдет «на высокой творческой ноте», а также подарит всем добрые, незабываемые эмоции.





На сцене в этом году выступают Клава Кока, Лариса Долина, Николай Басков, Лев Лещенко, SHAMAN и многие другие. Некоторые звезды участвовали в концерте и в прошлом году.









Фото: День знаний со звездами в Кремле 2022 / YouTube