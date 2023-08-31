Композиторы и поэты могут принять участие в конкурсе «Голоса Родины»

Российские композиторы и поэты до 20 сентября могут подать заявки на участие в конкурсе на создание патриотической песни «Голоса Родины». Об этом говорится на официальном сайте проекта.





Конкурс проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры РФ. К участию допускаются авторы патриотических песен на русском языке. Композиция должна быть создана не ранее января 2022 года.





Подать заявку можно на сайте проекта. Авторитетное жюри выберет, какие произведения прозвучат на открытом финальном гала-концерте в Москве, а также сразятся за призовые места в номинациях «Лучшая песня», «Лучший текст песни» и «Лучшая музыка».





Более 200 заявок со всех уголков России поступили на конкурс. Сейчас проходит техническая экспертиза на соответствие требованиям проекта.





В результате конкурса будет выпущен электронный нотный сборник с пятьюдесятью лучшими композициями. Победителям номинаций вручат денежные призы.









Фото: пресс-служба конкурса «Голоса Родины»