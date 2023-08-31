Появился трейлер «Дороги отчаяния» с Мэлом Гибсоном

Трейлер драматического триллера «Дорога отчаяния» стал доступен на онлайн-платформах. Его представила компания Lionsgate.





Сюжет фильма заключается в том, что бывший заключенный Рассел Гейн планирует начать жизнь с чистого листа после освобождения из тюрьмы. Однако планы срываются.





Случайная встреча с Мэйбен меняют ситуацию. Главный герой оказывается в бегах с новой знакомой.





Надин Крокер является режиссером и одним из продюсеров фильма. «Дорога отчаяния» — вторая картина в ее режиссерской деятельности.





В российском прокате премьера состоится 19 октября. Цифровой релиз фильма ожидается 6-го числа этого же месяца.





Ранее стала известна дата премьеры сериала «Континенталь», где также снимается Мэл Гибсон. Его коллегами по проекту стали Киану Ривз, Нунг Кейт, Джессика Элейн, Кэти Макграт и другие.









Фото: кадр из фильма «Дорога отчаяния»