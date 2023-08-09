«Континенталь» по миру «Джона Уика» получил трейлер и дату премьеры
«Континенталь» по миру «Джона Уика» получил трейлер и дату премьеры
09.08.2023
Мини-сериал расскажет историю отеля для киллеров и его управляющего Уинстона. Ролик появился на ютьюб-канале JoBlo Streaming & TV Trailers.
Проект является приквелом и спин-оффом серии экшнов с Киану Ривзом. Его действие разворачивается в 1970-е в Нью-Йорке. Молодой Уинстон Скотт начинает работать в отеле, предназначенном для наемных убийц. Он сталкивается со своим прошлым, а также пытается завоевать трон в Continental.
Главную роль исполнил Колин Вуделл. Вместе с ним снялись Мэл Гибсон, Нунг Кейт, Джессика Эллейн, Кэти Макграт, Питер Грин, Адам Шапиро.
The Continental выйдет в трех частях по 90 минут. Релиз состоится 22 сентября на стриминге Peacock. Ранее сообщалось, что сериал также появится на Prime Video.