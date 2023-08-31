Музей Победы проведет танцевальные мастер-классы 2 и 3 сентября

Москвичи и гости столицы смогут провести первые выходные осени на бесплатных танцевальных мастер-классах от Музея Победы. Об этом сообщила его пресс-служба.





Мероприятие начнется в 11:00. С 2 по 3 сентября жители и гости Москвы смогут посмотреть выступление детского ансамбля «Калинка». Артисты представят танцевальную программу в честь начала учебного года. В воскресенье все желающие смогут присоединиться к мастер-классам. Программа предполагает парные, линейные и круговые танцы. Мероприятие состоится на концертной площадке около Музея Победы.





Посетители также смогут свободно побывать на автобусной экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе. Программа проводится при поддержке правительства Москвы.









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