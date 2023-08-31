Бритни Спирс заподозрила экс-супруга в сговоре с ее отцом

Американская поп-певица Бритни Спирс заподозрила своего бывшего мужа в сговоре с ее отцом, пишет британская газета Daily Mail.



Издание сообщает, что певица подозревает фитнес-тренера Сэма Асгари в том, что тот мог передавать ее отцу информацию, которая позволила бы ему вернуть опеку над дочерью.



«У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений», — сообщил источник издания. Он добавил, что у

Спирс появились сомнения по поводу отношений с Асгари еще задолго до их официального расставания.



Бритни Спирс и Сэм Асгари развелись в августе 2023 года. По словам Асгари, причиной развода стали непримиримые разногласия.



Бритни Спирс до 13 ноября 2021 года находилась под опекой своего отца, который отвечал за ее финансовые вопросы, а также творческие и личные.









Фото: Entertainment Tonight/YouTube