Сосо Павлиашвили выступил на фестивале «Будем жить»

Фото: Данил Таштимиров/пресс-служба фестиваля «Будем жить»

Конкурсный показ «Современный кинематограф Россия — Грузия» прошел в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Гости вечера увидели фильмы «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» Рауля Гейдарова и «Мир» Гурама Нармании.Специальным гостем показа стал певец Сосо Павлиашвили. Он подарил зрителям небольшой концерт, исполнив свои хиты и всеми любимые грузинские песни из кинофильмов.«Я всегда говорю, что Россия — это хлеб — тело Христа. Грузия — это вино — кровь Христа. Друг без друга они не должны быть. И пусть нам хватит мужества сказать друг другу: "спасибо" и "прости". Это самые главные слова, которые дал нам Бог, и мы никогда не должны забывать об этом. Мы должны идти только вместе ради света и ради правды», — сказал певец.Президент кинофестиваля «Будем жить» народный артист России Евгений Герасимов отметил, что многовековая дружба России и Грузии объединила самых ярких и талантливых кинематографистов.