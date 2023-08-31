Фонд кино объявил дату начала второй волны приема заявок на программу «Автор»

Фонд кино назвал дату начала приема заявок на программу «Автор». Вторая волна стартует 18 сентября.



Участником программы может стать любой сценарист. Наличие профильного образования не является обязательным условием для участия в программе.



Автор может предложить свой проект и принять участие после включения в финальный список.



Победителей программы ждет ежемесячная стипендия в размере 150 тысяч рублей, компенсация за обучение по кинодраматургическим направлениям, редакторское сопровождение, правовая поддержка по завершению работы над сценарием.



Стать участником программы можно до 19 октября.









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