В Курске простились с народным артистом России Валерием Егоровым

В Курске на 67-м году жизни скончался народный артист России Валерий Егоров.



О кончине актера сообщает Курский драматический театр имени Пушкина на страницу в соцсети.



Сообщается, что Валерий Егоров скончался еще 25 августа. В понедельник артиста похоронили в родном городе.



Валерий Егоров родился 9 декабря 1956 года, окончил Воронежский государственный институт искусств. Актер много лет служил в Челябинском театре для детей и молодежи, в 2000 году вернулся в Курск, где работал в Курском драмтеатре.



В 1993 году Егорову было присвоено звание заслуженного артиста России за высокие достижения в области театрального искусства. В 2009 году артист был удостоен звания народного артиста России.









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