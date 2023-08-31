Реквием на Самбекских высотах

К 80-летию освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков







Свобода от фашизма пришла на Дон с большой кровью. Немцы были уверены, что никто не сможет остановить их на пути к Северному Кавказу. Но на каждом клочке Донской земли перед захватчиками насмерть вставали советские люди. Каждый из защитников знал: погибнет он — на его место встанет другой. Потому что Родина не должна достаться врагам. Для многих людей Донская земля стала местом последней жертвы. Но, умирая, они верили — Победа будет за нами.





Вернулись с войны



В боях за Донскую землю Красная армия одержала первую крупную победу, а войска Германии потерпели первое поражение в ходе Второй мировой войны. Именно под Ростовом, в боях за Миусский рубеж, был развеян миф о «непобедимости» вермахта. Восемьдесят лет прошло с тех событий, и сегодня на месте жестоких боев благодарные потомки возвели мемориальный комплекс «Самбекские высоты» в память о тех, кто ценой своей жизни повернул ход истории.





Имена павших героев — Сергея Оганова, Сергея Вавилова, Василия Баданова, Ивана Ликунова, Гукаса Мадояна — носят улицы донских городов. Но каждый год на Аллее Памяти музейного комплекса появляются новые могилы: спустя 80 лет с войны возвращаются воины Великой Отечественной. Порой безымянные, но — не забытые. И в день 80-летия освобождения Ростовской области в невидимый строй павших, но вечно живых встали 24 бойца, чьи останки найдены российскими поисковыми отрядами. Так, поисковики из отряда «Курган» провели огромную работу по восстановлению имен двух солдат, погибших в боях на Курской дуге. Останки ростовчанина Константина Сапрыкина, капитана, штурмана 248-го истребительного авиаполка, и уроженца Зерноградского района старшего лейтенанта Михаила Гончарова доставили в Ростовскую область, чтобы герои наконец вернулись с войны.









Портрет Михаила Гончарова был передан его родственникам, приехавшим на церемонию прощания, — семье Ареховых из Зерноградского района.





Поколения защитников



Память о героях присутствующие почтили минутой молчания и оружейными залпами. Торжественным маршем по аллее прошла рота почетного караула. К Вечному огню возложили цветы.



— 18 августа 1943 года началось наступление, которое завершилось 30 августа освобождением Ростовской области. Считалось, что укрепления фашистов здесь невозможно пройти, и плотность огня, и скопления орудий были громадные. Это есть в материалах нашего музейного комплекса. И сегодня, в День освобождения Ростовской области, мне бы хотелось сказать спасибо и низко поклониться нашим предкам — бойцам Советской армии, тем, кто ушел воевать с Донской земли. Создавая этот комплекс, мы понимали, что эту память нужно передать молодежи, рассказать настоящую правду о том, как боролись деды и прадеды. Особенно актуальна эта работа сейчас, когда бойцы нашей армии защищают страну, воюют за мир. Я готов утвердительно сказать, что жители Ростовской области сегодня поддерживают президента и Российскую армию. Они делают всё необходимое для того, чтобы Победа была за нами, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.









Чтобы помнили



А вечером на территории комплекса «Самбекские высоты» зазвучал, попадая сразу в душу, монументальный «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. Здесь совпало всё: и гениальные, пронзительные стихи Рождественского; и искренний, совершенно беспафосный голос народного артиста России Сергея Гармаша, который читал, вернее пропускал через себя боль, запечатанную поэтом в каждой строке; и тонкая проникновенная музыка молодого автора, исполнявшего партию фортепиано; и мощное выразительное звучание Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством народного артиста Советского Союза Юрия Башмета и камерного хора Таганрога «Лик»; и атмосфера места.



Музыкально-литературная композиция «Реквием. Вечная слава героям» признана одним из самых сильных современных произведений на тему войны. И это не случайно.



«Я знаю, что такое война. Я стал свидетелем печальных "ошских событий" (межнациональный конфликт в СССР, на юге Киргизии, в 1990 году. — Ред.). Знаю, что такое "стреляют", что такое "лежишь на полу", — сказал Кузьма Бодров в одном из интервью. — Такое не должно повторяться. Для этого произведение и создаем. Это щиты и знаки, которые надо всё время давать, чтобы не забывать».









В небо над Донской землей, обагренной кровью тысяч павших, возносился чуть глуховатый голос Гармаша: «Помните! Через века, через года, — помните! О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — помните».













Фото: donland.ru (правительство Ростовской области)











