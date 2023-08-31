Режиссер Кустурица посетит выставку «Россия» на ВДНХ

31.08.2023

Режиссер Кустурица посетит выставку «Россия» на ВДНХ
Сербский кинорежиссер Эмир Кустрица планирует посетить выставку на ВДНХ, передает «Культуромания».

Сообщается, что режиссер побывает на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября. Выставка будет проходить до 12 апреля 2024 года.

«Нашу выставку планирует посетить Эмир Кустурица... Приходите, может быть, пересечетесь с одним из самых интересных современных режиссеров», — рассказали организаторы.

Ранее Эмир Кустурица назвал любимым российским городом Омск. По словам режиссера, в Омске он чувствовал себя очень хорошо и «чувствовал силу».


Фото: скриншот видео Первого канала