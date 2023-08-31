Режиссер Кустурица посетит выставку «Россия» на ВДНХ

Сообщается, что режиссер побывает на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября. Выставка будет проходить до 12 апреля 2024 года.«Нашу выставку планирует посетить Эмир Кустурица... Приходите, может быть, пересечетесь с одним из самых интересных современных режиссеров», — рассказали организаторы.Ранее Эмир Кустурица назвал любимым российским городом Омск. По словам режиссера, в Омске он чувствовал себя очень хорошо и «чувствовал силу».