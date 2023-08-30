Четыре россиянина вышли в полуфинал конкурса органистов имени Таривердиева

Четыре гражданина России и один француз вышли в полуфинал по итогам московского этапа первого тура XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Об этом рассказала пресс-служба конкурса.





Всего в туре приняли участие девять человек. Однако в полуфинал попали только пятеро.





«Виталия Котова - Россия; Жан Нувель-Алу - Франция; Ирина Крюкова - Россия; Иван Гавриков - Россия; Елена Малева – Россия», — говорится в сообщении пресс-службы.





Московский этап первого тура конкурса состоялся в Российском национальном Музее музыки с 28 по 30 августа. Титулярный органист Францисканского храма в Ла Верне (Ареццо, Италия) Эудженио Мария Фаджиана был председателем жюри. Также судействовали Лада Лабзина — главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье», Юань Шен — профессор Центральной консерватории музыки Пекина и Алексей Панов — глава кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета.









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