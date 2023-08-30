Артисты из Хакасии выступят на сценах Италии

Ансамбль хакасского танца «Кӱн сузы» станет амбассадором культуры Республики Хакасия в Италии. Артисты примут участие в выступлениях с 18 по 22 сентября.





Танцоры исполнят номера на фестивале «Россия — Неаполь. Вулкан искусств». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культурная миссия в Италии» от Министерства культуры России.





«Кӱн сузы» регулярно радует зрителей своей энергетикой, техничностью исполнения и красотой. Артисты демонстрируют дух хакасского народа и через выступления передают его историю, традиции и национальный характер.





Взору итальянской публики предстанет одна из лучших концертных программ ансамбля — «Кöчег» («Кочевье»). Она создана под руководством балетмейстера Хакасской республиканской филармонии, заслуженного работника культуры региона Натальи Апуневич.





Организаторами фестиваля являются Центр кинофестивалей и международных программ, Ассоциация «Аврора», Киноконцерн «Мосфильм», Компания «КиноФокус» при поддержке Итало-Российского aорума диалога по линии гражданского общества и Русского дома в Риме.









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