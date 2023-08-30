Российский национальный музей музыки представит выставку «История одной дружбы»

Выставка «История одной дружбы» откроется в филиале Национального музея Республики Татарстан 8 сентября. Об этом газете «Культура» сообщила пресс-служба Российского национального музея музыки.





Посетить экспозицию можно будет в дни проведения Первого международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Выставка организована к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова. Она посвящена многолетнему творческому сотрудничеству и дружеским отношениям двух выдающихся русских музыкантов.





Судьбы Шаляпина и Рахманинова были схожи, оба творили вдали от России. Однако любовь к родной стране оставалась тем стержнем, который поддерживал знаменитых музыкантов в течение всей жизни, отметили в пресс-службе.





На выставке можно будет увидеть живописные портреты Рахманинова и Шаляпина. Впервые экспонируются страницы партитуры Первой симфонии, которая считалась утраченной. Выставка продлится до 29 ноября 2023 года.









Фото: пресс-служба Российского национального музея музыки