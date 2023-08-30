Вышел финальный трейлер сериала One Piece по культовому аниме

Пользователи Netflix и поклонники знаменитого аниме увидели финальный трейлер сериала One Piece. В нем авторы напомнили о сюжете.





Сериал One Piece стал экранизацией одноименных аниме и манги. В финальном трейлере создатели напомнили завязку сюжета, а также познакомили зрителей с основной командой стартующего проекта. Шоу начинается в четверг, 31 августа.





One Piece повествует о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы», которую возглавляет капитан Манки Д. Луффи. Он в поисках легендарного сокровища под названием «Ван-Пис». Это должно помочь ему стать королем пиратов.





Оригинальное аниме вышло в 1999-м и продолжает транслироваться до сих пор. За 34 года авторы выпустили более 1000 эпизодов.





Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер исполняют главные роли в экранизации Netflix. Ответственной за производство также является студия Shueisha — издатель манги.









Фото: кадр из сериала One Piece