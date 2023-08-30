Нолан сократил график съемок «Оппенгеймера» ради декораций

Художник-постановщик «Оппенгеймера» Рут Де Йонг рассказала, как режиссер фильма Кристофер Нолан сократил количество съемочных дней. Ее слова приводит издание Variety.





В подкасте Team Deakins Рут Де Йонг призналась, что кинематографист принял решение о сокращении съемочных дней из-за бюджета. Нолан хотел создать декорации.





«Крис хотел снимать по всей территории Соединенных Штатов... только билеты на самолет и размещение съемочной группы в каждом из мест — это дорого», — пояснила художник-постановщик.





По ее словам, нужно было построить Лос-Аламос, которого не существует. Рут Де Йонг поняла, что это невозможно. Тогда Нолан сказал «забыть о деньгах» и предложил спроектировать необходимые декорации.





Затем режиссер провел реорганизацию съемок. Нолан объединил дни и высвободил бюджет для производства. Де Йонг отметила, что изначально съемочный процесс планировался на 85 или более дней. Однако режиссер сократил их как минимум на 50.









Фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»