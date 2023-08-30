Фильмы с российскими актерами покажут на Венецианском кинофестивале

В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля покажут фильмы с участием российских актеров. Они будут представлены вне конкурсной программы.





До 9 сентября в Венеции будут проходить показы юбилейного фестиваля. Среди картин конкурсной программы зрители увидят «Командира» Эдоардо Де Анджелиса (фильм-открытие), «Маэстро» Брэдли Купера, «Феррари» Майкла Манна, «Адажио» Стефано Соллима и другие.





Фильмы с российскими актерами также смогут порадовать гостей фестиваля. Однако они не входят в конкурсную часть. Так, участники посмотрят новый фильм «Дворец» Романа Полански с Александром Петровым. Итальянская картина с Ксенией Раппопорт «Срок времени» режиссера Лилианы Кавани тоже предстанет вниманию зрителей. Помимо этого, покажут фильм «Андрей Рублев» Андрея Тарковского 1996 года.





Возглавит жюри режиссер Дэмьен Шазелл. Другими арбитрами будут Джейн Кэмпион, Миа Хансен-Лев, Лора Пойтрас, Мартин Макдона, Салех Бакри, Габриэле Майнетти, Сантьяго Митре и Шу Ци. Стоит отметить, что в 2022 году российско-казахстанская кинолента «Голиаф» Адильхана Ержанова получила специальный приз 79-го Венецианского кинофестиваля.









Фото: кадр из фильма «Дворец»