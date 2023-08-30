Россия и Бразилия подписали меморандум о культурном сотрудничестве

Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве в области культуры.



Документ подписан на первом заседании рабочей группы по культуре Российско-Бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Россию на встрече представил замминистра культуры Андрей Малышев, от Бразилии присутствовал исполнительный секретарь министерства культуры страны Марсиу Таварес.



«Россия и Бразилия являются значимыми культурными и духовными центрами современного мира, нас объединяет особое бережное отношение к культуре», — сказал на встрече замминистра культуры РФ.



В ходе заседания обсуждались вопросы совместной работы России и Бразилии в библиотечной, музейной сферах, в области кино, фестивалей и гастрольной деятельности.



Отмечается, что в ближайшее время стороны проведут Российско-бразильский библиотечный диалог.



Стороны также обсуждают соглашение о совместном кинопроизводстве.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России